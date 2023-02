Una donna di 81 anni è stata investita nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 18, lungo via Cadorna a Como. Dalle prime informazioni, l’anziana si trovava in sella alla sua bicicletta quando, per cause in fase di accertamento, è stata investita da un’auto.

Sul posto i soccorritori del 118 con un’ambulanza e un’automedica, la polizia locale per i rilievi del caso e i vigili del fuoco di Como. La donna è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita.