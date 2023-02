Pareggio 1-1 allo stadio Mazza di Ferrara tra Spal e Como. I padroni di casa guidati per la prima volta da Massimo Oddo, che ha sostituito Daniele De Rossi, vanno in vantaggio. I lariani riportano però il risultato in parità in una partita che può essere considerata uno scontro salvezza.

Mister Moreno Longo deve fare a meno di cinque giocatori tra squalificati e assenti per motivi di salute. Spal in vantaggio dopo soli 6 minuti con La Mantia, che mette la palla in rete dopo la respinta di Gomis su un tiro di Nainggolan. Forti del vantaggio, i padroni di casa riescono ad essere ancora pericolosi.

Il Como però reagisce e cerca con determinazione la rete del pareggio. Il gol arriva al 38’ con Gabrielloni che, servito da Cutrone, tira al volo e batte Peda. Il primo tempo si chiude sul risultato di 1-1 dopo un’altra occasione per parte.

Nella ripresa è il Como ad attaccare per primo cercando il vantaggio, ma il risultato non cambia più. Finisce 1-1. Il Como sale a 28 punti e sabato prossimo tornerà in campo alle 14 al Sinigaglia contro il Cosenza.