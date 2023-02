Caro bollette, in Lombardia – le famiglie con contratto di fornitura nel mercato tutelato – nel 2022 hanno speso il 108% in più per l’elettricità e il 57% in più per il gas: Como risulta la provincia più costosa per il gas, Mantova invece per l’energia. Per quanto riguarda i consumi energetici del 2022, le famiglie residenti in provincia di Como hanno speso, in media, 1.438 euro per la bolletta elettrica (+108% rispetto al 2021) e 1.931 euro per il gas (+57%).

A livello regionale la spesa media 2022 per l’energia elettrica è stata pari a 1.375 euro – rivela l’analisi di Facile.it. – per i consumi a livello territoriale emerge che si è speso di più nelle province di Mantova (1.633 euro), Cremona (1.543 euro) e Brescia (1.520 euro). Chiudono la classifica Sondrio (1.280 euro) e Milano (1.266 euro).

Infine per quanto riguarda il gas a livello regionale la spesa media è stata pari a 1.639 euro. Analizzando i dati provinciali, le aree dove si è pagato di più sono state il Comasco (1.931 euro), Lecco (1.908 euro) e Varese (1.900 euro); ultime nella graduatoria regionale Bergamo (1.549 euro) e, ancora una volta, Milano (1.444 euro).