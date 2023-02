Una coltellata al collo al culmine di una lite per futili motivi. Un uomo di 69 anni di Arosio è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna dopo essere stato ferito da un conoscente in piazza Montello. Il presunto aggressore, un 52enne sempre del paese, è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Cantù.

Il violento episodio attorno alle 14 ad Arosio. Dalle prime informazioni, sembra che i due uomini si siano incontrati in piazza. Sembra che si conoscessero perché entrambi frequentano lo stesso bar della zona e che spesso siano stati visti litigare. Discussioni o litigi più accesi, sempre per futili motivi.

In piazza Montello oggi tra i due sarebbe scoppiata l’ennesima discussione. Al culmine del litigio, il 52enne avrebbe estratto un coltello da cucina e avrebbe colpito il “rivale” alla base del collo, ferendolo in modo grave.

Subito sono stati allertati i soccorsi e le forze dell’ordine. Il 69enne ferito è stato portato all’ospedale Sant’Anna. Non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita ma la prognosi è riservata in attesa di ulteriori accertamenti sui danni causati dalla coltellata. Il presunto aggressore non si è allontanato. Avrebbe atteso l’arrivo dei carabinieri, che lo hanno preso in consegna e portato in caserma. Avrebbe detto di aver colpito il conoscente dopo l’ennesima lite. L’accusa nei suoi confronti potrebbe essere di tentato omicidio o lesioni gravi, in base alle condizioni del 69enne aggredito.