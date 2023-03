Immobili da costruire: le novità sulla tutela degli acquirenti.

Modificata recentemente in maniera sostanziale la normativa di riferimento. Ance Como organizza l’incontro finalizzato a fare chiarezza su ogni punto.

Sono invitati a partecipare tutti gli ordini e le categorie professionali coinvolte nella filiera (avvocati e notai in particolar modo) e agenti immobiliari.

L’incontro sarà martedì 7 marzo alle ore 16 in sede Ance in via Briantea.

La nuova normativa

La normativa della “Tutela degli Acquirenti degli Immobili da Costruire” è stata modificata in maniera sostanziale e più restrittiva per le imprese in quanto

sono entrate in vigore nuove norme che prevedono alcuni passaggi.

L’obbligo di rilasciare alla conclusione del contratto preliminare la fidejussione a garanzia dell’acquirente per la restituzione di tutte le somme incassate fino al trasferimento della proprietà. E poi ancora l’obbligo di contrarre e consegnare all’acquirente al momento del rogito per le compravendite di immobili una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente per la copertura di danni materiali e diretti all’immobile e a terzi.

L’incontro fissato per martedì 7 marzo alle 16.00 nella sede di via Briantea a Como. L’obiettivo è illustrare e approfondire tutte le novità recentemente introdotte e i loro aspetti operativi ed economici.