Nella domenica del pallone allo stadio Sinigaglia va in scena quella che può essere considerata una “classica”. Alle 15 si affrontano infatti Como e Modena, formazioni che una ventina d’anni fa diedero vita ad appassionanti, e a volte anche turbolente, sfide tra serie A, B e C.

Un match sempre molto sentito dai tifosi azzurri e di grande importanza per la classifica della squadra lariana, al terzo incontro in sette giorni. Lo scorso weekend la netta vittoria per 5-1 con il Cosenza, mercoledì il pari esterno a Perugia. Lariani a caccia di tre punti fondamentali nella lotta per non retrocedere.

Negli occhi la clamorosa sconfitta dell’andata, con il Modena che allo stadio Braglia vinse per 5-1. Ma al di là del desiderio di riscattare quel tracollo, l’obiettivo prioritario è il bottino pieno per poi guardare con tranquillità ad uno scontro diretto in trasferta, la gara di Benevento che si disputa sabato prossimo alle 14.