Podio per il Club Ciclistico Canturino 1902 in Liguria, con il terzo posto di Martina Testa al 3° Trofeo Città di Ceriale riservato alle Juniores. Nella gara in provincia di Savona debutto con vittoria per Eleonora La Bella (BFT Burzoni Vo2 Team Pink) che, alla sua prima uscita nella categoria, si è imposta con un attacco solitario maturato a 4 chilometri dall’arrivo, poco prima del terzo e ultimo passaggio sull’erta di Peagna. Alle spalle dell’atleta di Anagni, con un ritardo di una quindicina di secondi, è transitato un drappello forte di una quindicina di ragazze regolato dalla trentina Sara Piffer (Team Wilier Chiara Pierobon), davanti a Martina Testa (Canturino 1902).

Al via 79 atlete, in rappresentanza di 12 società provenienti da tutta Italia. Ad attenderle un percorso di 81,5 chilometri, caratterizzato negli ultimi 17 da tre passaggi sull’erta di Peagna, valida come Gran Premio della Montagna.