Piscina Sinigaglia di Como, storico impianto inserito nel quartiere razionalista della città. Annullato il bando per i lavori nella vasca.

Il Comune ha infatti deciso di revocare l’affidamento degli interventi che riguarda il mosaico nella vasca e altre opere di riqualificazione. L’accordo stipulato con una ditta di Torino è stato annullato perché l’impresa – come si legge nei documenti di Palazzo Cernezzi – avrebbe chiesto di rivedere i prezzi previsti per alcuni materiali, forniture e lavorazioni. Nei documenti amministrativi viene allo stesso tempo sottolineata l’urgenza di iniziare gli interventi nell’impianto. “Resta la necessità di procedere quanto prima all’esecuzione delle lavorazioni per la risoluzione del grave ammaloramento dell’impianto natatorio”, si legge nelle carte.

Ora dunque l’amministrazione comunale dovrà indire una nuova procedura per affidamento dei lavori nella piscina Sinigaglia. “A breve sarà pronta la nuova procedura – spiega il sindaco di Como, Alessandro Rapinese – In questo caso i lavori interesseranno non soltanto il mosaico nella vasca ma anche il rifacimento della sauna e gli interventi di messa in sicurezza dei parapetti della torre tuffi”.

Nel 2021 era arrivato via libera della Soprintendenza al progetto per mettere a norma il trampolino ma poi nulla si è mosso. Il trampolino è inutilizzabile da tempo perché l’altezza del parapetto risultava inferiore a quanto previsto dalle normative. Nella penuria di impianti sportivi sul territorio per atleti e cittadini resta ora da capire quando potranno scattare i lavori alla piscina Sinigaglia alla luce di questo ultimo stop burocratico.