Lavori in autostrada e sciopero generale con ricadute sul trasporto pubblico. Un mix di cause che ha reso ancor più complicata la vita degli automobilisti comaschi diretti a lavoro e a scuola. Le code sulle principali arterie cittadine sono iniziate molto presto e sono proseguite per buona parte della mattina. Alle 10 la via Napoleona si presentava come un lungo serpentone di mezzi in colonna con tempi di percorrenza che si sono inevitabilmente allungati.

Da una parte, come detto, il cantiere sulla A9 che, come ogni giorni da quando è ripartito, nelle ore di punta mette in crisi il traffico. Molti veicoli scelgono infatti di riversarsi sulla viabilità ordinaria per evitare il blocco in autostrada generando rallentamenti e code. Dall’altra la giornata di sciopero generale del settore pubblico e privato fino alle 21 si oggi.

Trenord fa sapere che viaggiano i convogli presenti nella lista dei treni garantiti. Nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18.

Per i soli servizi aeroportuali Malpensa Express, potranno essere istituite delle corse sostitutive con autobus, senza fermate intermedie, tra Milano Cadorna (via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1.