In Lombardia sono 3 i ricoverati in terapia intensiva per il Covid (5 in meno rispetto a una settimana fa) e 188 (14 in più) negli altri reparti per la cura del Coronavirus in Lombardia. Dall’inizio della pandemia si sono registrati 45.604 decessi, di cui 46 negli ultimi sette giorni. Lo rende noto la Regione nel bollettino diffuso oggi.

Con 62.141 tamponi effettuati, i nuovi positivi segnalati in regione sono 4.087 in aumento rispetti ai 3.936 di sette giorni fa.

Per quanto riguarda l’incremento dei casi positivi divisi per provincia tra giovedì 9 marzo e il giorno precedente sono a Milano 216 di cui 86 in città; a Bergamo 64; a Brescia 71; a Como 31; a Cremona 35; a Lecco 28; a Lodi 20; a Mantova 30; a Monza e Brianza 55; a Pavia 29; a Sondrio 7 e a Varese 42.