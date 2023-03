La svizzera Jolanda Neff ha vinto lo sprint di gruppo che ha deciso la quarta tappa del Trofeo Ponente in Rosa, corsa internazionale di ciclismo che si disputa in Liguria. L’elvetica, in maglia rosa dopo il successo per distacco di ieri a Laigueglia, ha preceduto sul rettilineo di Diano la figlia d’arte Cristina Tonetti (Top Girls-Fassa Bortolo) e la polacca Olga Wankiewicz (Mat Atom Deweloper), legittimando non solo il suo primato nella classifica generale, ma anche in quella a punti e in quella dei Gpm: la campionessa olimpica di Tokyo 2021, infatti, si è aggiudicata anche il gran premio della montagna di Vendone. La seconda classificata Cristina Tonetti, classe 2022, è figlia del corridore comasco Gianluca Tonetti, che fu Professionista tra gli anni ’80 e ’90.

Cristina Tonetti con suo papà, l’ex “Pro” di Solzago Gianluca Tonetti