Soltanto un pari, 0-0 a Benevento. Il Como non riesce a sfruttare la superiorità numerica nel secondo tempo e porta a casa solo un punto comunque prezioso per muovere la classifica.

Una partita animata quella andata in scena al Vigorito. In avvio di ripresa padroni di casa in dieci. Fallo di Tello su Odenthal, secondo giallo per lui e cartellino rosso. Gli animi si scaldano, passano pochi minuti e viene espulso anche l’allenatore Roberto Stellone.

Le scelte di Longo

Longo per la partita sceglie la coppia Cerri-Mancuso davanti con Da Cunha a supporto. È il Benevento ad avere la prima occasione dopo 5 minuti con Tello che mette in mezzo un tiro-cross che finisce sul palo.

Il Como risponde al 13’ con una punizione di Cerri, respinta con le mani e poi deviata in angolo dalla difesa prima che un attaccante del Como potesse arrivarci per ribadire in rete.

Sul conseguente calcio d’angolo ci provano Cerri e Vignali ma entrambi sono disturbati dai difensori di casa e così la palla è preda di Manfredini.

Il Como ha un’altra occasione al 22’ con Cerri che riceve bene da Da Cunha a metà campo e lancia lungo per Mancuso, il numero 77 stoppa a seguire di petto sulla sinistra e tira a incrociare con la palla che esce a lato.

Nella seconda metà della prima frazione il gioco si fa più combattuto e le difese più stringenti, così le azioni pericolose sono sempre meno, con il Como e il Benevento che provano a sfruttare i cross da fuori e le seconde palle.

La ripresa e le espulsioni

Alla ripresa passano 3 minuti viene espulso Tello per doppio giallo dopo un intervento su Odenthal. Poco dopo, per proteste, viene allontanato anche l’allenatore Roberto Stellone.

Il Como allora spinge forte sull’acceleratore, cross dalla destra di Da Cunha, sponda di Mancuso, Cerri addomestica in mezzo all’area e calcia in porta trovando la grande risposta di Manfredini.

I lariani si fanno avanti anche da posizione centrale con Bellemo che taglia in mezzo all’area e serve Cerri che controlla, si gira e tira vedendosi la conclusione murata dal reticolo di gambe dei difensori avversari.

A 7 dal termine Chajia mette in mezzo per Vignali che viene deviata in angolo da un difensore che anticipa il numero 28.

Ancora il Como, Bellemo serve Chajia sulla destra che prova due conclusioni, la prima respinta dalla difesa e la seconda parata in presa bassa da Manfredini.

Il Como nel recupero ci prova anche con Da Riva che tira da fuori area ma Manfredini blocca in presa dopo una deviazione.



La partita termina così con il risultato di 0-0.

Prossimo turno

Il prossimo impegno dei lariani sarà in casa allo stadio Sinigaglia sabato contro il Parma ore 14.