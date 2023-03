Como, cani e gatti in ufficio. Via libera dalla giunta comasca al progetto sperimentale che prevede la possibilità per dipendenti e funzionari comunali di portare i propri animali d’affezione sul luogo di lavoro.

La nuova misura non è aperta a tutti. La sperimentazione – della durata di sei mesi con possibile proroga – infatti è prevista soltanto negli uffici non aperti al pubblico mentre resta vietato negli sportelli che ricevono i cittadini. Nella delibera di Palazzo Cernezzi, in cui vengono spiegate le regole della nuova misura, si legge inoltre che il “Comune consente ai dipendenti di tenere il proprio animale d’affezione durante le ore di lavoro a turnazione, nel caso in cui il direttore del settore abbia ricevuto più di una richiesta”. In questo caso dovrà essere disposto un calendario perché non potrà mai essere autorizzata la presenza di più animali in ufficio durante la giornata lavorativa.

Infine dove necessario bisognerà usare guinzaglio e museruola. Infine in dipendenti comunali dovranno rispettare le norme del regolamento di polizia urbana, quindi l’obbligo di portare con sé delle bottigliette d’acqua per diluire le deiezioni degli animali.