Il Comune di Cantù punta sui servizi digitali e ottiene grazie al Pnrr oltre 600mila euro di contributi.

Presentata alla Commissione Bilancio e Finanze la proposta di variazione al Bilancio 2023 – 2025. Con l’obiettivo di semplificare le procedure per cittadini e imprese canturine. L’amministrazione comunale ha partecipato a cinque Avvisi Pubblici pubblicati nell’ambito “Servizi e Cittadinanza Digitale” finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU, ottenendo contributi per un totale di 632.871 Euro.

Il vicesindaco: “Un processo in corso ormai da anni”

“La diffusione dei servizi digitali coinvolge ormai tutti i settori della società ed anche la Pubblica Amministrazione non è esente. Si tratta di un processo in corso ormai da anni che ha trovato nella pandemia una ulteriore spinta. Tanto che oggi i cittadini e le imprese richiedono di accorciare i tempi delle procedure e di interfacciarsi in modo diretto e sicuro con la pubblica amministrazione”. Spiega Giuseppe Molteni, vicesindaco e assessore al Bilancio.

“La digitalizzazione dei processi implica vantaggi anche per l’ente comunale, come un concreto risparmio di risorse. Proprio questi temi, che potremmo riassumere con efficientamento e ammodernamento, sono affrontanti anche dall’Agenda Digitale. Due obiettivi che abbiamo deciso di abbracciare per il 2023. È per questa ragione che alla fine dello scorso anno abbiamo partecipato a cinque Avvisi Pubblici ottenendo l’ammissione a diversi contributi”. Aggiunge Molteni.

I servizi coinvolti

Gli avvisi e i servizi coinvolti.

“Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, per 280.932 euro.

Le attività legate al finanziamento: richiesta pubblicazioni di matrimonio, presentazione domanda di partecipazione ad un concorso pubblico, richiesta permesso ZTL, richiesta permesso passo carrabile, presentazione domande di accesso a bonus

‘Piattaforma Notifiche Digitali” per € 59.966

Le attività legate al finanziamento: attivazione di notifiche digitali per violazioni al Codice della Strada, riscossione tributi (con pagamento) e integrazione con la Piattaforma Notifiche Digitali (compatibilmente con l’attivazione della PND).

Avviso Pubblico ‘Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali Comuni, per un totale di € 252.118,00



“Misura 1.4.3 App IO” per un contributo di € 5.824. Allo scopo di implementate le funzionalità dell’App IO, che permette alle Pubbliche Amministrazioni di raccogliere tutti i servizi, le comunicazioni e i documenti in un unico luogo e di interfacciarsi in modo semplice, rapido e sicuro con i cittadini.



“Misura 1.4.3 PagoPA’ COMUNI per un contributo di € 20.031

Per l’implementazione dei servizi che possono essere pagati attraverso la piattaforma PagoPA. Ad esempio acquisto bidoni e sacchi per la raccolta PAP, rimborso spese aree mercatali.



“Misura 1.4.4 – SPID CIE – Comuni per un contributo di € 14.000. L’Amministrazione intende estendere l’utilizzo delle piattaforme digitali integrando il sistema di identificazione “Entra con CIE” all’interno dei servizi online consentendo agli utenti un accesso veloce e in sicurezza.

“In conformità con le azioni del Piano Triennale per l’Informatica, andremo a creare un sistema di gestione dei procedimenti amministrativi più snello. Sono, quindi, finanziamenti importanti quelli che abbiamo ottenuto e che dimostrano ancora una volta l’attenzione di questa Amministrazione nei confronti di imprese e cittadini che saranno agevolati nello svolgimento di pratiche e potranno comunicare più velocemente con i Pubblici Uffici”. Conclude Molteni.

La proposta sarà ora al vaglio del Consiglio Comunale.