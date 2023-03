Niente da fare per la Pallacanestro Cantù che perde la semifinale di Coppa Italia di Serie A2 per 77-84 contro Cento davanti a 3.160 spettatori a Busto Arsizio. La finalissima vedrà affrontarsi i centesi e Cremona, che nel frattempo ha superato Torino per 61-68.

Coach Sacchetti sceglie un quintetto con Rogic, Stefanelli, Severini, Baldi Rossi e Hunt. L’avvio però è tutto di marca centese. Il primo quarto si chiude in parità 21-21. Questi gli altri parziali: 20-25, 19-17, 17-21.

Sacchetti: “Delusione per questa sconfitta”

«Loro sono stati più bravi di noi, bisogna ammetterlo – le parole di coach Meo Sacchetti -. C’è molta delusione per questa sconfitta. Il nostro approccio a inizio del primo e del secondo tempo ha condizionato il match. Siamo arrivati a tre punti da Cento, ma in quel momento non si poteva più sbagliare nulla. Sicuramente dovevamo essere più presenti a rimbalzo, mentre al tiro ci siamo riusciti solo a sprazzi. Abbiamo difeso con le qualità che abbiamo, mentre loro erano in grande fiducia. Merito loro e demerito nostro. Loro bravi a sfruttare i nostri sbagli. Cosa rifarei? I primi 2 minuti e mezzo del primo tempo e i primi 2 minuti e mezzo del secondo. Abbiamo sbagliato qualche libero di troppo. Queste sono partite con tensione, i giocatori devono abituarsi a giocarle. Adesso pensiamo alla gara con Torino».

«C’è tanta delusione, perché credevamo tanto a questa Coppa Italia – precisa Lorenzo Bucarelli -. Non siamo stati capaci di giocare la nostra pallacanestro. Ci aspettavamo una prestazione migliore da parte nostra. Non siamo stati bravi e all’altezza di gestire i momenti importanti. Siamo arrivati a -3 e poi abbiamo subito preso un parziale importante. Oggi è mancata la difesa».

Prossima gara domenica 19 marzo in casa contro Torino alle 18.