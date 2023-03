Vento forte, interventi dei vigili del fuoco per piante e persiane pericolanti.

L’allerta gialla – criticità ordinaria – è stata diramata nelle scorse ore attraverso il bollettino della protezione civile della Lombardia.

Stamattina doppio intervento a poca distanza dei pompieri. Il primo nella zona di Camerlata, in via Scalabrini, per una pianta i cui rami – spezzati dal vento – sporgevano sulla sede stradale.

Poco dopo uomini e mezzi si sono spostati in via Milano Alta per una persiana pericolante.

Le raffiche si sono intensificate a partire dalla scorsa notte. La stazione meteo di Como – Aero Club poco dopo la una ha fatto registrare il dato massimo arrivato a 53 chilometri orari. Nella stessa fascia oraria toccati i 75 chilometri orari a Sagnino. A Brunate-San Maurizio superati i 72 alle 6 do stamattina.

Fenomeni in generale attenuazione dal tardo pomeriggio.