E’ una giornata di dolore per la Canottieri Lario. Dall’America è infatti giunta la notizia della scomparsa a 35 anni, per un malore cardiaco, del canottiere cubano Angel Fournier Rodriguez. Nel suo paese, nello sport del remo, Fournier Rodriguez era considerato il più importante atleta di tutti i tempi. Nel 2015 Angel si era allenato sul Lario e ad Eupilio, ospite della Canottieri Lario, che l’aveva anche tesserato in questa sua esperienza italiana.

“È con profonda tristezza che il mondo bianconero della Canottieri Lario apprende la prematura scomparsa di Angel Fournier Rodriguez, atleta cubano plurimedagliato” è stato scritto sui social dal club di viale Puecher. La Canottieri Lario ha avuto il piacere e l’onore non solo di conoscere Angel, ma di averlo anche come tesserato in società nel 2015: vestì i nostri colori e partecipò alle attività. Un ragazzo gentile e cordiale che mancherà molto in Canottieri e al canottaggio in generale”.