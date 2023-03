“Solidità ed equilibrio”. Ma non soltanto. Mister Moreno Longo indica i meriti del suo Como dopo l’autorevole vittoria per 2-0 nella partita contro il Parma. “Sono molto contento per questa affermazione, tre punti importanti per la classifica, anche se dobbiamo sempre guardarci alle spalle, visto che le squadre in fondo hanno pure offerto buone prestazioni e ottenuto risultati importanti. Contro il Parma ho visto da parte nostra un buon calcio, equilibrio e solidità difensiva. Ora dobbiamo confermarci nelle prossime otto partite, mettendo sempre gli stessi determinazione e carattere”.

“L’importante – ha aggiunto Longo – sarà spingere su questa linea, mentalità e modo di interpretare le sfide. Sono soddisfatto per l’ennesima buona prestazione, e mi piace guardare ai numeri, al fatto che nelle ultime 18 uscite abbiamo perso soltanto in tre occasioni. Vedo da parte di tutti una bella unità di intenti, una squadra di persone che si aiutano e collaborano. Lo spirito giusto per lavorare ogni giorno”.

L’allenatore del Como ha tenuto a sottolineare “l’abnegazione di Cutrone, utilissimo nei ripiegamenti difensivi” e “la professionalità di Faragò che, sebbene poco utilizzato, ha sempre incoraggiato i compagni, incitandoli nei momenti difficili”. Per quanto riguarda Cesc Fabregas, uscito anzitempo per un problema fisico, il mister non si è detto preoccupato: “Ha avuto un problema muscolare, ma non dovrebbe essere un infortunio da lunghi tempi di recupero. Si è fermato subito, in tempo”.

Logicamente deluso Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ex azzurro che pochi mesi fa aveva festeggiato sul Lario alla guida della Cremonese la conquista della serie A. “Mi prendo tutte le responsabilità per questa nostra brutta prestazione. Abbiamo fatto troppo poco e se affrontiamo le gare in questo modo non possiamo essere competitivi. Purtroppo abbiamo subito il gol del Como dopo pochi minuti e i nostri avversari sono stati bravi a gestire il vantaggio. Non ci rimane che resettare tutto dalla ripresa degli allenamenti”.

I risultati della 30esima giornata

Palermo-Modena 5-2, Ascoli-Venezia 0-1, Brescia-Genoa 0-3, Cittadella-Perugia 0-2, Como-Parma 2-0, Frosinone-Cosenza 0-1, Pisa-Benevento 2-0, SudTirol-Spal 2-0, Reggina-Cagliari 0-4

Classifica

Frosinone 62 punti, Genoa 56, SudTirol 51, Bari 50, Pisa e Cagliari 45, Palermo e Reggina 42, Parma 41, Como 39, Modena 38, Ascoli e Ternana 36, Cittadella 35, Perugia e Venezia 33, Cosenza 32, Benevento 29, Spal e Brescia 28