Furgone si ribalta in via Grandi a Como, traffico cittadino paralizzato. Le conseguenze si sono sentite quasi fino a Grandate e, in Canturina, fin dopo Albate.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7. Quando il veicolo si è ribaltato sulla sede stradale per cause ancora in corso di accertamento. All’interno il conducente, un uomo di 32 anni, è rimasto incastrato. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata chiusa. Sul posto gli uomini del 118 e i vigili del fuoco oltre alla polizia locale per i rilievi e per la gestione della viabilità. Viabilità che ha subìto pesanti conseguenze. Auto in coda in Napoleona e poi dopo Camerlata su tutte le principali arterie di collegamento. Via Paoli, via Varesina, via Canturina e ancora più su fino in via Cecilio

La via Grandi è stata riaperta intorno alle 8.30 ma il traffico ancora alle 9.30 non è tornato alla normalità. Il ferito è stato portato in codice giallo, quindi media gravità, all’ospedale sant’Anna di San Fermo della Battaglia.