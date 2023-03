Cultura Grumello 2023. Arte, cinema, teatro, musica e ancora benessere e botanica. Sono i temi al centro della nuova edizione “Cultura Grumello 2023” che animeranno la villa e lo storico parco da fine marzo al prossimo autunno. Ampia offerta di eventi e iniziative culturali pensate per un pubblico eterogeneo.

“Ogni primavera è sempre un’emozione presentare l’apertura al pubblico del Grumello, con il suo parco pieno di colori e le tante iniziative che fanno cultura e riempiono l’anima. Un dono alla città di cui siamo orgogliosi”, dichiara Paolo De Santis, presidente Associazione Villa del Grumello.

Cultura Grumello 2023

Gli eventi in programma rientrano nei due progetti cofinanziati rispettivamente da Fondazione Cariplo per la parte culturale e dai fondi del Pnrr per gli interventi migliorativi sul parco.

Si parte venerdì 31 marzo con “LIMITI Humanities Festival”, parte del progetto pluriennale “Ecotonalità” realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo. Una tre giorni di eventi, dal 31 marzo al 2 aprile, aperti alla città, che spaziano da riflessioni sia teoriche sia pratiche attorno al tema del limite. Dalla fotografia alla danza, dalla narrazione teatrale a dibattiti e confronti su temi attualissimi legati alla tutela dell’ambiente e alle dinamiche migratorie. Spazio come detto anche per i più piccoli. Sono molte le iniziative pensare per famiglie e bambini come la caccia al tesoro botanico il giorno di Pasquetta.

