La notizia delle scorse settimane relativa all’acquisto di una casa da Parte di Fedez e Chiara Ferragni a Pognana aveva aperto il 2023 dei “vip” sul Lago di Como. La stagione “calda”, intesa come la fase primavera-estate, è stata invece inaugurata da Belen Rodriguez e dalla sua famiglia (compresi la sorella Cecilia e il futuro cognato Ignazio Moser), con la gita dello scorso fine settimana sul Lario, documentata attraverso i “social”. Trasferta che ancora una volta ha sancito l’amore della popolare conduttrice e showgirl per i luoghi affacciati sul lago.

La curiosità ora è di vedere quali saranno i prossimi personaggi, nazionale e internazionali, che si concederanno una gita nel Comasco. Ovvia l’attesa per le vacanze di George Clooney, che da anni ha una villa a Laglio e che nel tempo ha portato ospiti del calibro dell’ex presidente Usa Barack Obama o il campione di basket Michael Jordan. Tra i grandi americani noti che in tempi recenti hanno visitato il Lario, l’ereditiera Paris Hilton, Jennifer Lopez e il marito Ben Affleck, Megan Fox, Jennifer Aniston, Ron Perlman, Miley Cyrus e Lady Gaga. Quest’ultima, non va dimenticato, era protagonista del film “House of Gucci”, qui girato nel 2021 con altri grandi nomi come Adam Driver, Jared Leto e Al Pacino. Mel Gibson, in vista della sua prossima pellicola, si è fatto vedere a Villa Balbianello, che potrebbe essere una possibile location.

Un lago di Como che piace anche ai cantanti come Dua Lipa, Mick Jagger e Robbie Williams, o alle modelle Kitty Spencer, Natalie Roser, Monica Bellucci e la figlia Deva Cassel. Sulle rive del lago potrebbe soggiornare, come da tradizione quando è da queste parti, Bruce Springsteen, che il 27 maggio sarà in concerto all’autodromo di Monza.

Non mancheranno anche gli sportivi: spesso sui “social” è facile intercettare immagini nelle località e negli alberghi più esclusivi di giocatori di Juventus, Milan e Inter. Quando era in bianconero anche Cristiano Ronaldo e la moglie Georgina si facevano vedere spesso da questa parti. Altri nomi “vip” ospiti in tempi recenti, la tennista Maria Sharapova e i protagonisti della Formula 1 Pierre Gasly, Valtteri Viktor Bottas e Kimi Raikkonen.

Non vanno poi dimenticati personaggi noti in Italia come Elettra Lamborghini, Alessandro Borghese, Carlo Cracco, Diletta Leotta o il sempreverde Gianni Morandi, pure affezionati a Lario e alle sue bellezze.

Tra gli eventi da segnare in agenda, poi, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, dedicato alle auto storiche, quest’anno in calendario dal 19 al 21 maggio. Tra i personaggi noti che in passato ne sono stati spettatori o protagonisti, come giurati o partecipanti, il batterista dei Pink Floyd Nick Mason, il leader dei Duran Duran Simone Le Bon (con la moglie Yasmin), la cantante Avril Lavigne, il costruttore automobilistico Horacio Pagani, gli ex piloti di F1 Jackie Stewart, Bruno Giacomelli, Pierluigi Martini o l’imprenditore e personaggio televisivo Joe Bastianich, il manager sportivo Ion Tiriac, il bassista dei Coldplay Guy Berryman.

Un momento epico, legato ad un grande della storia, risale invece al 1963: a Villa Serbelloni a Bellagio fu ospite l’allora presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. Legato a quell’episodio è stato recentemente inaugurato nella “Perla del Lario” un momento che ricorda la prestigiosa visita.