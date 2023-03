Un evento benefico per supportare la Croce Rossa. Organizzato da Breva70 insieme con La Stecca di Como, Flower Party è una serata a tema anni Settanta in programma sabato 25 marzo all’hangar della Croce Rossa di Lipomo, trasformato per l’occasione in un giardino d’estate con scenografie spettacolari, musica live, dj-set e cocktail bar.

“Un’iniziativa – spiegano gli organizzatori – pensata per aiutare chi da sempre aiuta gli altri. Como e l’Italia tutta sono “ko” senza questo corpo di soccorritori e mai come in questo momento ogni centesimo raccolto sarà monitorato e rendicontato. Flower Power permetterà alla Croce Rossa di avere l’indispensabile per intervenire ogni volta che la chiamiamo. Un’iniziativa confezionata con lo stesso spirito ed entusiasmo che ogni soccorritore mette a disposizione ogni giorno per la comunità”.