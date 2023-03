L’acqua del torrente Cosia a Como tinta di rosso. Numerose le segnalazioni di cittadini e passanti, che hanno notato la colorazione dell’acqua in via Pannilani. Informati i vigili del fuoco del comando provinciale di Como, che sono intervenuti per i necessari accertamenti.

I pompieri hanno già chiesto anche l’intervento dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per l’Ambiente per i controlli per accertare quale sia la sostanza che ha colorato l’acqua e per valutare eventuali rischi. In via Pannilani al lavoro anche i tecnici dell’Ats Insubria e gli agenti della polizia locale