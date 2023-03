Una bambina di 8 anni è stata urtata da un’auto attorno a mezzogiorno all’uscita da scuola, a Rebbio. La piccola, dalle prime informazioni era con la mamma, che era andata a prenderla all’uscita dal plesso di via Giussani. Mentre attraversava la strada in via Guido Da Como, per cause ancora da chiarire la bambina è stata urtata da una macchina.

Per i soccorsi sono intervenute l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio, oltre agli agenti della polizia locale. La bambina è stata trasportata al Sant’Anna e fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Accertamenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente.