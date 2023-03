Disservizi legati ai battelli della navigazione. Le ultime segnalazioni di queste ore partono dal weekend. Sono gli abbonati a chiedere conto di alcune novità legate al trasporto su acqua emerse nella giornata di domenica. Chi si muove per lavoro anche nei giorni festivi ha notato dei cambiamenti, come la cancellazione del battello delle ore 9 da Tavernola verso il centro città alla quale si aggiungono anche altre modifiche.

A stretto giro è arrivata la risposta della Navigazione Lago di Como con le parole del direttore, Nicola Oteri. “Proprio dal 26 marzo è entrato in vigore il nuovo orario che sarà attivo fino alla fine di maggio – precisa – abbiamo cambiato gli orari nell’area del primo bacino per vedere se si sposano meglio con le esigenze in vista poi dell’estate. Monitoriamo e vediamo come va. L’idea dalla quale partiamo è di cadenzare una nave ogni mezz’ora durante tutto l’arco della giornata tutta la settimana. Nel caso specifico della corsa delle 9 della domenica mattina di Tavernola – chiarisce ancora Oteri – è stata leggermente spostata attorno alle 9.15. In questi due mesi studieremo le modifiche e capiremo se si sposano alle necessità di lavoratori, studenti e turismo. Noi in primis svolgiamo un servizio pubblico per cui restano prioritarie le esigenze degli abbonati e dei residenti”. Rassicura il direttore.



Proprio gli abbonati sollevano, inoltre, la necessità, almeno ai moli di Como, di una corsia preferenziale per evitare di rimanere a piedi a cause delle code dei turisti. Valutazioni sarebbero in corso anche su questo fronte.