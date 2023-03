I lavori sul lungolago cittadino e il restringimento della carreggiata tra le cause principali del traffico che, anche oggi, da Como ha raggiunto le principali arterie di collegamento con la città. Da Blevio ad esempio – dove peraltro in galleria è presente da giorni, causa lavori, il semaforo per il senso unico alternato – tempi di percorrenza raddoppiati per raggiungere la convalle. Una volta arrivati in zona Sant’Agostino il tappo. La “perdita” della corsia lato lago per l’intervento del Comune legato agli arredi e l’ulteriore restringimento in piazza Cavour per il cantiere delle paratie – operazioni in questo caso in capo alla Regione Lombardia – hanno dato il colpo di grazia ad una viabilità fragile e già costantemente sotto pressione, considerano inoltre le ripercussioni dell’intervento in corso sulla A9. Code si sono registrate lungo tutto il girone fino a Camerlata e oltre.

Da giovedì una prima tregua

Sul lungolago nulla cambierà domani, ma da giovedì almeno la situazione di piazza Cavour (oggi il transito era garantito sulla sola corsia degli autobus, a loro volta deviati) dovrebbe migliorare con la disponibilità di due corsie. “Da giovedì resteranno utilizzabili due corsie quella normalmente destinata al trasporto pubblico e quella affianco. Resta interdetta quella lato lago” spiega l’assessore alla Mobilità di Palazzo Cernezzi, Enrico Colombo che ha svolto nelle scorse ore un sopralluogo. “Stamattina i cittadini già da Sant’Agostino si incolonnavano senza utilizzare la corsia dei pullman che invece è a disposizione e questo ha causato i rallentamenti”. Gli automobilisti però hanno segnalato l’assenza di movieri o polizia locale che fornissero indicazioni.

Primo tratto di passeggiata riaperto entro Pasqua

Ad ogni modo per quanto riguarda il primo tratto i disagi dovrebbero concludersi entro Pasqua. Per quella data, infatti, viene confermata, la riapertura del primo tratto di lungolago fino alla darsena. In questo inizio di settimana posizionati i cordoli delle nuove maxi fioriere. Resta ancora l’incognita parapetti. “La volontà di riaprire per Pasqua è confermata, si sta studiando una soluzione provvisoria per garantire la sicurezza” chiarisce l’assessore. Assessore che risponde anche a chi propone, in questa fase di lavori concomitanti sul lungolago, il passaggio delle auto in Ztl attrversando piazza Roma. “Abbiamo studiato anche questa opzione – dice Colombo – ma nell’ora di punta del mattino sono numerosi i treni in arrivo e in partenza e incanalare i veicoli verso il passaggio a livello sarebbe stato peggio, considerando che in questo momento anche il trasporto pubblico è deviato. Abbiamo scelto il male minore”.