Consiglio comunale di Como. Scontro ieri tra i consiglieri di Fratelli d’Italia. Al centro del dibattito la volontà espressa da Giordano Molteni – ex candidato sindaco del centrodestra alle scorse elezioni amministrative in città e attuale consigliere comunale nelle fila del partito di Giorgia Meloni – di passare al gruppo Misto.

“Mi trovo all’interno di un gruppo consiliare dove vediamo le cose in maniera diversa. Ho difficoltà a riconoscermi in questo percorso”. Con queste parole nei giorni scorsi Molteni aveva motivato la scelta di voler lasciare il partito.

A tornare sull’argomento ieri sera è stato dunque Antonio Tufano, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. “Nessuno dei consiglieri di Fratelli d’Italia ha mai impedito di intervenire a Molteni su alcun argomento. Conosciamo il suo valore e la sua cultura. Qualsiasi intervento voglia proporre siamo ben lieti di prenderlo in considerazione – ha spiegato Tufano aggiungendo – Mi auguro che Molteni possa rimanere nel gruppo di Fratelli d’Italia, anche se ancora non ho capito se è uscito o meno, perché penso che possa dare un grande contributo alla causa”.

Non tarda ad arrivare la replica dell’ex candidato sindaco. “Non pensavo di dover prendere la parola stasera perché credo che lasciare il gruppo per entrare nel Misto sia un’indicazione che devo dare io a me stesso e non prenderò ufficialmente posizione questa sera ma lo farò in una delle prossime sedute – ha detto Molteni –Durante questi otto mesi da consigliere comunale non mi sono sentito inserito. Vorrei proseguire il mio cammino con serenità per portare il mio contributo e la mia esperienza all’assemblea, ma libero di potermi muovere”.