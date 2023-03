Dopo la pausa per le partite delle Nazionali, dal prossimo fine settimana torna il campionato di serie B. Il Como sarà impegnato sabato 1° aprile alle 14 sul campo del Venezia, allo stadio Sant’Elena. La 31esima giornata sarà inaugurata venerdì sera alle 20.30 dal match tra Genoa e Reggina.

Per i tifosi lariani che vorranno seguire la gara in laguna i biglietti per il settore ospite sono in vendita. I tagliandi – che non sarà possibile trovare ai botteghini – possono essere acquistati fino alle ore 19 di venerdì 31 marzo, online sul sito vivaticket.com. Il prezzo del biglietto è di 20 euro (più diritti di prevendita).

La vendita per i residenti della provincia di Como è esclusiva per il settore ospiti. Non è possibile in nessun modo effettuare il cambio utilizzatore.