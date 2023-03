Il giocatore di beach volley Alessandro Carucci, già aggregato per gli allenamenti dallo scorso dicembre, giocherà il finale di stagione con il Pool Libertas Cantù. E’ dalla stagione 2016-2017 che il mancino milanese non calcava il pavimento di un palazzetto: dalla promozione in A2 conquistata sul campo con la Pallavolo Saronno, si è dedicato anima e corpo al beach, sia nelle vesti di giocatore di livello nazionale che di istruttore federale. Con la chiamata del presidente Ambrogio Molteni, Carucci torna sul palcoscenico della seconda serie nazionale, e darà una mano alla compagine brianzola fino al termine del campionato.

Coach Francesco Denora commenta così il nuovo arrivo: “Nel momento in cui ci siamo trovati in difficoltà per l’infortunio a Giacomo Rota, Alessandro Carucci è venuto a darci inizialmente una mano con gli allenamenti. Sin da subito si è dimostrato professionale, e possiamo dire anche legato alla squadra, e visto il contributo importante abbiamo deciso di farlo entrare a pieno nel gruppo. Ci sarà sicuramente utile in questa fase finale, dove ogni energia è importante per raggiungere i nostri obiettivi”.