Restano sostanzialmente stabili i ricoverati a causa del covid negli ospedali lombardi. In terapia intensiva si trovano tre pazienti (la scorsa settimana era soltanto uno), mentre negli altri reparti sono 213 i ricoverati con sintomi, come sette giorni fa. Emerge dal bollettino settimanale diffuso dalla Regione.

A fronte di 57.813 tamponi effettuati, sono 4.281 i nuovi contagi, in calo rispetto al report precedente, quando erano 4.380.

Diminuiscono anche i decessi legati al virus, 36. La scorsa settimana erano 48. Il dato porta il bilancio delle vittime da inizio pandemia a 45.736.

Per quanto riguarda l’incremento dei casi positivi divisi per provincia tra ieri, giovedì 30 marzo e il giorno precedente, mercoledì 29 marzo: a Milano sono 223 di cui 106 a Milano città; a Bergamo 59; a Brescia 68; a Como 46; a Cremona 24; a Lecco 18; a Lodi 32; a Mantova 33; in provincia di Monza e Brianza 51; a Pavia 36; a Sondrio 10; a Varese 34.

In relazione ai numeri in costante calo, seguendo le indicazioni di Ats Insubria, l’Asst Lariana riorganizza l’attività dei punti tampone a partire da lunedì 3 aprile.

A Como, in via Napoleona, si abbandona il camper e l’attività si sposta di fronte, nell’edificio 53 al piano terra, dove sarà possibile arrivare in auto. Il servizio sarà attivo dalle 8 alle 11 dal lunedì al sabato. A Menaggio il servizio, all’interno del parco dell’ospedale Erba-Renaldi, di fronte alla piazzola dell’elisoccorso, raggiungibile in auto, sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9. In entrambi i casi, l’accesso sarà consentito su prenotazione attraverso il proprio medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o i medici della continuità assistenziale oppure presentandosi esibendo l’impegnativa.

A Cantù, l’attività, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11, si sposta da via Martiri di Nassirya, in un locale in prossimità della portineria dell’ospedale Sant’Antonio Abate, con ingresso da via Domea, 4. Qui l’accesso sarà consentito su prenotazione attraverso il proprio medico di base, pediatra o guardia medica oppure su prenotazione diretta da parte del cittadino attraverso il sistema online di Regione Lombardia https://www.prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/.