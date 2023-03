Sempre più frequenti e più elaborate le truffe, in particolare quelle online. Per questo la compagnia dei carabinieri di Cantù nel corso dell’ultimo periodo ha intensificato le attività di contrasto a questo tipo di fenomeni.

Nello specifico, i militari della Tenenza di Mariano Comense hanno denunciato a piede libero per truffa un 31enne romano, che, secondo quanto ricostruito dalle indagini, attraverso una serie di raggiri si faceva ricaricare per circa mille euro la postepay da parte di un pensionato di 66 anni.

Nel corso di un’altra indagine, è stato denunciato a piede libero, sempre per truffa, un 29enne crotonese già noto alla giustizia, accusato di essersi fatto accreditare nel novembre 2022, attraverso una serie di raggiri, un bonifico di 500 euro come pagamento di una polizza assicurativa inesistente.

I carabinieri rinnovano dunque i consigli utili ai cittadini per proteggersi dalle truffe. Innanzitutto è fondamentale non fornire mai agli altri password e/o dati sensibili, non mettere password ovvie, come il compleanno o nome e cognome, non cliccare link sconosciuti, non scaricare file di cui non si conosce il contenuto; pagare, se si ha la possibilità, sempre con la paypal; verificare l’attendibilità del sito web su cui stiamo facendo acquisti; non aprire mail di phishing dal contenuto insolito; cambiare spesso password per tutelare i dati personali; controllare sempre i propri movimenti bancari.