Appuntamento domani con l’Open day dell’Università degli Studi dell’Insubria, che dalle 8 alle 13 accoglierà le aspiranti matricole nelle sedi di via Valleggio e di Sant’Abbondio a Como e nel Campus di Bizzozero, in via Monte Generoso a Varese. La mattinata «We are open» è dedicata alle lauree triennali e alle magistrali a ciclo unico. Tutte le informazioni sul sito https://www.uninsubria.it/.

In particolare, per quanto riguarda le professioni sanitarie, a Como oltre al corso in Infermieristica da quest’anno parte anche quello in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Per gli studenti che lo desiderassero, sarà possibile effettuare una visita guidata ai laboratori a Como dal 3 al 19 maggio e dal 10 al 28 luglio. Per prenotazioni chiamare il numero 031/585 5036 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 oppure scrivere una mail a laura.rigamonti@uninsubria.it.