Rapine e aggressioni al luna park, la polizia ha identificato e denunciato sei ragazzini tra i 14 e i 16 anni. Il questore ha disposto per tutti il Dacur, il Daspo urbano. Per 6 mesi non potranno avvicinarsi all’area di via Sportivi Comaschi.

Nei giorni scorsi, nell’area delle giostre sono stati segnalati più episodi di violenza, che avrebbero avuto come protagonisti in tutti i casi ragazzi giovanissimi. Il 29 marzo scorso, nel pomeriggio, gli agenti delle volanti della questura di Como sono intervenuti dopo la denuncia al numero unico di emergenza 112 di un 13enne residente in città. L’adolescente ha segnalato di essere stato rapinato.

I poliziotti hanno raggiunto la vittima. Il 13enne ha spiegato di essere stato avvicinato da un gruppo di 10, 15 ragazzi, tutti apparentemente coetanei e di origini straniere, mentre si trovava con gli amici nell’area delle attrazioni del luna park.

Il gruppo, con la scusa di chiedere al 13enne una sigaretta e i gettoni per le giostre, avrebbe accerchiato il ragazzino, infilandogli le mani nelle tasche del giubbino che indossava, riuscendo a impossessarsi del portafoglio, che conteneva circa 8 euro. I giovani sono poi fuggiti.

Dalle descrizioni della vittima e degli amici, gli equipaggi delle volanti hanno avviato le ricerche. A poca distanza, hanno rintracciato i sospettati, un gruppo di 15 ragazzini che, alla vista della polizia, hanno provato a scappare. Sono stati bloccati dagli agenti, che li hanno identificati. Si tratta di minorenni tra i 14 e i 16 anni, residenti a Como e sul territorio provinciale.

Sono stati portati in questura. Ottenuta l’autorizzazione del magistrato del tribunale dei minorenni di Milano, è stato preparato un album fotografico poi sottoposto alla vittima, che ha riconosciuto 6 persone, ritenute tra i responsabili della rapina. Sono state denunciate a piede libero.

Considerata la gravità dei comportamenti dei minori, per salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica del luna park, il questore di Como Leonardo Biagioli ha emesso per i sei indagati il Daspo urbano per una durata di 6 mesi. Un provvedimento che vieterà ai ragazzini di frequentare l’area delle giostre.