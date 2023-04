Carreggiata ridotta sul lungolago di Como e lavori sulla Lariana, con il senso unico alternato all’altezza delle gallerie di Blevio. La prossima settimana si annuncia ancora ad alto rischio caos in città, come già accaduto nei giorni scorsi. I sindaci del capoluogo lariano, di Blevio e Torno annunciano un patto di collaborazione sul fronte della viabilità, con l’obiettivo di coordinare gli interventi ma anche di intervenire in tempo reale in caso di problemi imprevisti sulle strade.

Gli ultimi giorni hanno messo a dura prova la pazienza degli automobilisti comaschi, intrappolati quasi quotidianamente nel traffico legato ai lavori sul lungolago, sommati a quelli dell’autostrada A9 e della Lariana. Una situazione che rischia di ripresentarsi anche la prossima settimana.

Sul lungolago la carreggiata è ridotta per i lavori di realizzazione della pista ciclabile da Sant’Agostino verso piazza Cavour e per il cantiere delle paratie. Da lunedì scatteranno inoltre nuovi interventi nelle gallerie tra Blevio e Como. Dalle 8.30 alle 20 sarà istituito il senso unico alternato, un provvedimento che dovrebbe ripetersi fino a mercoledì.

La collaborazione è partita da un semplice gruppo whatsApp che coinvolge Alessandro Rapinese e i colleghi di Blevio Alberto Trabucchi e di Torno Rino Malacrida

Già dalla prossima settimana i sindaci potrebbero sperimentare le nuove forme di collaborazione.

“Abbiamo deciso di coordinarci e tenerci aggiornati sulle questioni legate al traffico – dice Alberto Trabucchi, sindaco di Blevio – I lavori devono esser fatti, ma è importante collaborare e studiare interventi condivisi per migliorare la viabilità. La Lariana è l’unica strada per raggiungere il capoluogo. Monitoriamo la situazione legata ai lavori nelle gallerie, pronti a chiedere i movieri o valutare altri interventi in caso di necessità”.