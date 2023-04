Nuove chiusure notturne sulla autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso. Per consentire il transito di trasporti eccezionali e lavori di manutenzione, ispezione e valutazione delle gallerie, nelle due notti di lunedì 3 e martedì 4 aprile, nella fascia oraria 22:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l’allacciamento con la A59 Tangenziale di Como, verso Lainate.

Di conseguenza, lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni-verso Chiasso e Lainate.

Gli itinerari alternativi

Per la chiusura del tratto Como Centro-Chiasso, verso Chiasso, tutti i veicoli, leggeri e pesanti, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, dovranno percorrere la viabilità ordinaria. E quindi via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleona, viale Innocenzo XI, via Borgo Vico. Successivamente via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina.



Per la chiusura del tratto Lago di Como-allacciamento A59, verso Lainate, i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, potranno utilizzare il ramo Maslianico-Ponte Chiasso. E poi proseguire su via Asiago, via Brogeda, via Bellinzona, via Borgo Vico, Viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda. Infine via Napoleona, via Pasquale Paoli, SP35, per rientrare sulla A9 a Fino Mornasco.

I veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, una volta passati dal valico commerciale di Ponte Chiasso, dovranno percorrere via Bellinzona, via Borgo Vico, viale Massenzio Masia, via Regina Teodolinda. Quindi via Napoleona, via Pasquale Paoli, SP35, per rientrare sulla A9 a Fino Mornasco.