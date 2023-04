Ieri mattina alle 7.00 in seguito alla segnalazione di un ragazzo, in via Morazzone a Como, intervento della polizia. Si tratta di un 29enne dell’Ecuador regolare e residente a Como, che era in mezzo alla strada e brandiva in mano una grande pietra scagliandola sui finestrini delle auto in sosta.

All’arrivo degli agenti ne è nata una violenta colluttazione con i poliziotti.

Arrestato per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato a piede libero per danneggiamento, sia dell’auto in strada che degli arredi della questura.