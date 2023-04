Proseguono gli appuntamenti religiosi della Settimana Santa e proseguono le dirette su Etv.

In viale Varese si rinnova il rito dell’omaggio al Crocifisso miracoloso di Como che, nel Venerdì Santo, sarà portato in processione per le vie della città. Anche quest’anno il percorso della processione seguirà il giro corto. Dopo l’uscita dalla basilica di viale Varese, raggiungerà la chiesa di San Bartolomeo, nel punto in cui la sera del Giovedì Santo del 1529, il Crocifisso spezzò le catene che impedivano il passaggio dei fedeli.

Come da tradizione Espansione Tv, in collaborazione con la Diocesi di Como, trasmetterà la processione in diretta. Il collegamento inizierà alle 14.50.

Intanto ancora domani mattina verrà trasmessa sempre in diretta la messa feriale delle 7 dei frati minori conventuali dalla chiesa di Sant’Antonio di Padova ad Albate.

Giovedì poi in Duomo alle 10 in programma la Santa Messa del Crisma, mentre alla sera alle 18 la messa vespertina pontificale della “Cena del Signore”, che segna l’inizio del triduo della “morte, sepoltura e risurrezione”, centro di tutto l’anno liturgico. In tutte le parrocchie sono presenti gli oli santi benedetti al mattino.

Venerdì – come detto – è il giorno della solenne processione. Sabato è il giorno del grande silenzio. Alle 21 inizierà la veglia pasquale.

La settimana culminerà con la domenica di Pasqua, il 9 aprile. Il vescovo di Como Cantoni presiederà il pontificale con la benedizione papale. La messa sarà trasmessa in diretta su Etv alle 10.