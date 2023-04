Un arbitro internazionale per la gara del lunedì di Pasqua allo stadio Sinigaglia tra Como e Genoa. Dirigerà infatti il torinese Luca Pairetto, figlio d’arte, classe 1984, della sezione di Nichelino. Il Como è reduce dallo stop esterno di Venezia, mentre il Genoa – guidato dal campione del mondo Alberto Gilardino – è secondo in classifica, a quattro punti di distanza dalla capolista Frosinone. Il match d’andata allo stadio Marassi terminò 1-1, con il pareggio dell’azzurro Alberto Cerri dopo che i padroni di casa erano andati in vantaggio con un calcio di rigore.

Negli azzurri mancherà Filippo Scaglia, squalificato per due turni dopo l’espulsione rimediata a Venezia. Stesso stop per l’allenatore dei lagunari, Paolo Vanoli, che pure ha ricevuto un cartellino rosso. Nel Genoa non ci sarà – è stato bloccato per un turno dal giudice sportivo – Stefano Sturaro.