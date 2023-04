Seconda giornata del Girone Giallo della Seconda Fase per la Pallacanestro Cantù, impegnata domani alle 20.30 sul parquet di Desio contro Cento.

Cento ha già incrociato la strada dei brianzoli quest’anno nella semifinale di Coppa Italia, quando gli emiliani si imposero a Busto Arsizio per 77-84.

Nella prima giornata della Seconda Fase i centesi hanno perso per 77-88 in casa contro Treviglio. Tra le file di Cantù appare in netta ripresa Roko Rogic, che nel turno precedente aveva rimediato una brutta botta costale, ma si è regolarmente allenato e sarà del match.

«Stiamo affrontando delle partite già in clima da playoff, gare importanti che servono anche per valutare le altre squadre in vista del finale di stagione – conferma coach Meo Sacchetti -. Servirà una grande difesa contro i loro tiratori. In Coppa Italia eravamo mancati da questo punto di vista, quando lasciammo a Cento troppi spazi aperti e loro ci punirono a livello realizzativo. Noi dobbiamo trovare la nostra strada, seguendo quanto di buono fatto già la scorsa settimana in casa di Pistoia, dove abbiamo disputato un secondo tempo difensivamente molto buono. Veniamo da una partita combattuta e vinta alla fine con intensità e spirito giusti. Girone Verde superiore al Rosso? È presto per dirlo – conclude Sacchetti – potremo valutarlo tra un paio di partite».