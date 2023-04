Notte di incidenti nel Comasco. Fortunatamente dopo l’allarme inziale le condizioni dei feriti sono apparse meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato.

Ingente mobilitazione poco dopo le 3 sulla A36, la Pedemontana, per un incidente all’altezza dell’uscita Bregnano-Lazzate. Coinvolte due auto e tre persone tra queste una donna di 51 anni e un giovane di 22. Sul posto sono arrivate quattro ambulanze che hanno trasferito i feriti in codice verde e una sola in giallo (media gravità) agli ospedali di Cantù e al San Gerardo di Monza. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per il recupero dei mezzi e la mesa in sicurezza e la Polstrada per i rilievi.

Intorno alle 4 poi a Oltrona San Mamette sulla Lomazzo-Bizzarone un’auto è finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. Un uomo di 29 anni è stato portato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. In questo caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù e ancora un volta i vigili del fuoco.

Nella stessa fascia oraria al Sant’Anna è arrivato anche un uomo di 36 anni – sempre in codice giallo – per gli effetti di un’intossicazione etilica. I soccorritori sono intervenuti a Como in via Sant’Abbondio.