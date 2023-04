50 quesiti, in 90 minuti su quattro sezioni di argomenti. Ma sono tante le novità per gli studenti alle prese con la scelta del percorso universitario. Al via giovedì i Tolc Med, i nuovi test d’ingresso a Medicina. Sono 72.450 gli iscritti alle prove nazionali per i percorsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. A comunicare i dati, il Ministero dell’Università e della Ricerca e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

All’Insubria (alla prima finestra di prove fissata dal 13 al 22 aprile) le iscrizioni sono 721 per la sede di Varese e 311 per quella di Como.

Quest’anno i test si svolgeranno con modalità completamente diverse rispetto al passato. Per la prima volta le selezioni avverranno a seguito del superamento del Tolc Med e cioè un test ripetibile, aperto agli studenti iscritti all’ultimo e penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado e che si svolgerà nelle aule informatiche.

L’università dell’Insubria, per la prova, ha messo a disposizione gli spazi del padiglione di via Monte Generoso, a Varese, e l’aula informatica dell’edificio torre di via Valleggio, a Como dove la convocazione per gli studenti è fissata alle 8:15. La scelta della sede d’esame comunque (a differenza degli scorsi anni) non sarà legata alla residenza dello studente.



I test saranno inoltre tutti diversi ma omogenei nel livello di difficoltà e i risultati definitivi equalizzati ai risultati di tutte le altre prove svolte. Una seconda sessione per il Tolc Med è in programma dal 15 al 25 luglio, il test potrà quindi essere sostenuto in entrambi i periodi e nella graduatoria verrà tenuto conto del punteggio migliore dello studente. I posti totali deliberati dall’università dell’Isubria per il 2023 sono 150 per Medicina e chirurgia e 21 per Odontoiatria e protesi dentaria, numeri però tecnicamente ancora provvisori perché in attesa della conferma del MUR.