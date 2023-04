Como, laboratori per ragazzi con disabilità in orario extra scolastico. Via libera dall’amministrazione cittadina all’avviso di manifestazioni di interesse per individuare l’operatore. Il valore complessivo dell’affidamento ammonta a oltre 280mila euro e comprende la gestione del servizio per due anni – un totale di 84 settimane di attività – la ripetizione di tre anni e infine la proroga di quattro mesi.

Il primo anno il servizio sarà riservato ai bambini con disabilità media e medio/grave dai 6 ai 12 anni che frequentano la scuola dell’obbligo. Dal secondo anno in poi i servizi sociali del Comune potranno autorizzare la frequenza ai laboratori anche di ragazzi più grandi (dai 13 ai 17 anni). Il numero varia in rapporto agli educatori presenti, circa 8-10 bambini per due educatori. “Si tratta di un progetto sperimentale – ha spiegato nei giorni scorsi il vicesindaco e assessore alle Politiche educative, sociali, abitative del Comune di Como, Nicoletta Roperto – L’obiettivo è andare incontro alle esigenze dei ragazzi disabili che non riescono a frequentare le lezioni nell’orario prestabilito”.

Le attività saranno di tipo formativo-educativo per stimolare competenze cognitive e abilità personali e ludico-espressive per stimolare le capacità relazionali. Infine per partecipare alla gara è obbligatorio il sopralluogo per la formulazione dell’offerta per permettere ai concorrenti di visionare la struttura e presentare progetti idonei alle necessità dell’appalto.

Le offerte dovranno essere inviate esclusivamente entro le 12 del 24 aprile mentre l’eventuale sorteggio si svolgerà alle 9:30 il 26 aprile.