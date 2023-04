Ha risposto alle domande e resta in carcere il camionista bulgaro di 54 anni arrestato con l’accusa di tentato omicidio. Sabato scorso, in un parcheggio per mezzi pesanti a Mozzate, avrebbe colpito con un coltello un collega di 53 anni, ferendolo in modo grave. L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. Il ferito, anche lui bulgaro, è ricoverato all’ospedale di Varese. E’ in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Assistito dal legale difensore d’ufficio Federico Dotti, oggi il camionista arrestato è stato interrogato dal giudice per le indagini preliminari Massimo Mercaldo. La difesa ha chiesto un alleggerimento della misura cautelare. Al momento è stata confermata la detenzione in carcere al Bassone.