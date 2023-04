Questa mattina al Santuario della Santissima Trinità Misericordia di Maccio, il cardinale e vescovo di Como Oscar Cantoni ha celebrato una messa, ricordando gli anniversari sacerdotali.

“Ai preti anziani vorrei dire che la vostra è l’età del sorriso – ha detto il cardinale nell’omelia -. Offrite uno sguardo amabile, offrendo la vostra vicinanza e mostrate la compassione di un padre condividendo con quanti si avvicinano a voi le miserie della loro vita.

Ai preti dell’età di mezzo dico: ci può essere un po’ di delusione, magari per avere perso lungo le diverse stagioni anche un po’ di entusiasmo e di grinta. L’importante è rendersene conto e accettare di tendere a una necessaria ulteriore evoluzione. Fatevi forti per fare un passo avanti. Ogni crisi è una occasione per una nuova evoluzione.

Ai preti giovani – ha concluso il cardinale Cantoni – dico: qui c’è la grazia degli inizi, l’entusiasmo per i primi progetti. Non aspettatevi un mondo ideale, una comunità ideale per vivere, una Chiesa ideale per evangelizzare, ma create le condizioni perché ogni persona possa veramente incontrarsi con Gesù”.