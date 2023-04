Un 26enne portato in carcere perchè senza autorizzazione si era allontanato dalla comunità nella quale stava scontando la misura alternativa.

E due denunciati, tra cui una donna per oltraggio a pubblico ufficiale.

E’ l’esito dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Cantù nei giorni successivi alla Pasqua.

L’esito dei controlli

I militari di Lurate Caccivio hanno eseguito un’ordinanza di sospensione della misura alternativa accompagnando in carcere un 26enne che si era allontanato arbitrariamente e senza preventiva autorizzazione dalla comunità nella quale stava scontando la misura alternativa.

I colleghi della Tenenza di Mariano Comense, a conclusione degli accertamenti hanno poi denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza un 26enne. Perchè trovato, dopo essere stato coinvolto in incidente stradale senza feriti, con un tasso alcolemico di 1,86 g/l. Patente ritirata e auto sequestrata.

I carabinieri del Nucelo Operativo Radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale una 56enne canturina. Durante i rilievi di un incidente nel quale era coinvolto il figlio, ha offeso ripetutamente i militari con frasi ingiuriose, in presenza di altre persone.