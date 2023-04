Senso unico alternato in via per Cernobbio. Traffico, da lunedì si rischia un’altra tempesta perfetta. Cantiere in via per Cernobbio e senso unico alternato. Interventi che si andranno a sommare ai lavori in corso sull’autostrada A9 Lainate – Como – Chiasso. In sintesi, la proverbiale tempesta perfetta che rischia di mandare in tilt la viabilità nel capoluogo lariano.

Senso unico alternato in via per Cernobbio

A partire dalla prossima settimana – e precisamente – dalla giornata di lunedì 17 aprile scatterà il cantiere in via per Cernobbio all’altezza del civico 11, ossia di Villa del Grumello. Si tratta di interventi urgenti e non rinviabili che riguardano la riparazione da parte di Comodepur di alcuni tubi della rete fognaria. Da lunedì prossimo – a partire dalle 20 – scatterà dunque il senso unico alternato regolato da movieri durante il giorno e da semaforo nelle ore notturne. “I lavori potranno durare indicativamente uno o due giorni”, informa la Polizia Locale di Como.

Interventi come detto che potrebbero mettere a dura prova la viabilità cittadina, vista inoltre la concomitanza del cantiere sull’autostrada A9 che dovrebbe concludersi il prossimo mese in vista della festività della Pentecoste.

“Si tratta di lavori urgenti. Per evitare problemi e disagi alla circolazione abbiamo chiesto alla ditta incaricata di avviare il cantiere lunedì e non prima, durante il fine settimana, visto l’elevato afflusso di persone in città”, ha spiegato l’assessore alla Mobilità del Comune di Como, Enrico Colombo.

La prossima settimana dunque la viabilità tra Como e Cernobbio rischia di andare in tilt. A tutto questo si sommano, come detto, le note difficoltà legate al cantiere in A9. Molti automobilisti sconfortati dai tempi di attesa finiscono per uscire dall’autostrada per percorrere percorsi alternativi, ma questa soluzione intasa la viabilità cittadina già condizionata dai cantieri in città sul lungolago. Visto che è ancora ridotta la carreggiata per consentire le operazioni legate agli arredi del primo tratto di passeggiata.