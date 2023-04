Senso unico alternato in via per Cernobbio a partire dalla giornata di lunedì e rischio caos per la viabilità nel capoluogo lariano.

A partire dalla prossima settimana – e precisamente – dalla giornata di lunedì 17 aprile scatterà il cantiere in via per Cernobbio all’altezza del civico 11, ossia di Villa del Grumello. Si tratta di interventi urgenti e non rinviabili che riguardano la riparazione da parte di Comodepur di alcuni tubi della rete fognaria. Da lunedì prossimo – a partire dalle 20 – scatterà dunque il senso unico alternato regolato da movieri durante il giorno e da semaforo nelle ore notturne. “I lavori potranno durare indicativamente uno o due giorni”, informa la Polizia Locale di Como.

“Si tratta di lavori urgenti. Per evitare problemi e disagi alla circolazione abbiamo chiesto alla ditta incaricata di avviare il cantiere lunedì e non prima, durante il fine settimana, visto l’elevato afflusso di persone in città”, ha spiegato l’assessore alla Mobilità del Comune di Como, Enrico Colombo.