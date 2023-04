Calcio, dopo il pareggio con l’Ascoli il Como tornerà in campo allo stadio Sinigaglia lunedì primo maggio alle 12.30 per la sfida contro il Palermo. Sono in vendita i biglietti riservati al settore ospiti.

I biglietti potranno essere acquistati fino alle ore 19 di domenica 30 aprile sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati. Non sarà possibile l’acquisto il giorno gara.

Come da determina dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, le persone residenti nella regione Sicilia potranno acquistare il biglietto per la gara solo ed esclusivamente nel settore ospiti, e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva Palermo FC.

Il titolo di accesso per ogni settore dello stadio non è cedibile.