È tutto pronto per l’’Eurocup1 Final Iwbf (International wheelchair basketball federation), l’evento di caratura internazionale che si svolgerà al PalaMeda e alla palestra comunale di Lentate sul Seveso da domani a domenica 30 aprile. I numeri: diciotto partite, otto squadre, due campi da gioco. I due palazzetti ospiteranno la manifestazione sportiva. Manifestazione organizzata dalla società canturina con il patrocinio della Regione Lombardia, del Comune di Meda e del Comune di Lentate sul Seveso

“Ci aspetta un evento di tutto rispetto, in cui parteciperanno 8 delle squadre più forti a livello europeo – ha commentato coach Josef Jaglowski sul sito della società -. Ho avuto la fortuna di giocare già questa competizione e vincerla in quattro occasioni, conosco il suo valore. Sarà una grandissima opportunità per tutta Briantea84 e per i suoi sponsor di confrontarsi con delle realtà europee e capire a che livello si è arrivati. Ci aspetteranno delle partite toste, ma abbiamo lavorato per queste. L’ultima vittoria europea di Briantea84 risale proprio a dieci anni fa, in questa competizione. Faremo di tutto per poter mettere in campo il meglio e provare a portare a casa il trofeo”.