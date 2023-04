Ricercato per scontare una pena di 6 anni, un 50enne originario di Bari si era trasferito in Svizzera per evitare l’arresto. Le indagini della squadra mobile di Como, in collaborazione con la polizia cantonale hanno permesso di scoprire che in queste ore l’uomo sarebbe tornato in Italia. Doveva infatti partecipare a un battesimo in Puglia.

E’ stato disposto un controllo mirato ai valichi di confine. I poliziotti della squadra mobile di Como e dell’ufficio immigrazione hanno individuato il 50enne, a bordo della sua auto. Lo hanno fermato e portato in questura.

Gli agenti gli hanno notificato l’ordine di carcerazione della procura di Milano e lo hanno portato in carcere al Bassone.